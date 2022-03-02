2022/03/02 | 18:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، السيطرة على أسعار الطحين، فيما حددت أسباب انخفاض الأسعار.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، أحد تشكيلات الوزارة، باسم العكيلي، إن “الشركة العامة لتصنيع الحبوب وكذلك الرقابة التجارية وبتوجيه من وزير التجارة علاء الجبوري، تراقب أسعار الطحين في الأسواق، ولدينا تفتيش شامل حول الأسواق المحلية”.وأضاف أن “أسعار […]

ظهرت المقالة التجارة تعلن السيطرة على أسعار الطحين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن السيطرة على أسعار الطحين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن السيطرة على أسعار الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).