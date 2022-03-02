عرض ياباني غير “معتاد” لاوكرانيا

2022/03/02 | 18:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستقبل استضافة لاجئين من أوكرانيا فروا من الحرب الدائرة هناك.وأوضح كيشيدا أن العرض يتضمن الأوكرانيين الفارين إلى بولندا، وقال إن بلاده تخطط “للبدء أولا بأولئك الذين لديهم أسرة وأصدقاء في اليابان، لكننا لن نتوقف عندهم وسنستجيب بتوجه إنساني”.العرض الياباني غير معتاد، حسب وكالة […]

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