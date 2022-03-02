الفتح: اجتماع أنقرة عقد لحل الخلاف بين الحلبوسي والخنجر على حقيبة الدفاع

2022/03/02 | 18:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الأربعاء، أن زيارة القيادات السنية إلى أنقرة كانت بسبب خلافهم على حقيبة وزارة الدفاع، فيما أشار إلى أن الحلبوسي يبحث عن أكثر عدد من المناصب والوزارات.وقال الحياني لوكالة / المعلومة/، إن “اجتماع أنقرة الذي حضره كل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة […]

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