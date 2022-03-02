التجارة: سيطرنا على أسعار الطحين

2022/03/02 | 18:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيطرة على أسعار الطحين، من خلال تجهيز الحصة التموينية للمواطنين.

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