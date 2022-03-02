طلب نيابي لوزير المالية يتعلق بقانون الموازنة

2022/03/02 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - وسام الملا

حدد النائب عن كتلة امتداد حيدر حبيب، اليوم الاربعاء، المسار القانوني لارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2022 الى مجلس النواب، فيما أكد أن المطالبات البرلمانية لوزير المالية علي عبد الامير علاوي بارسال الموازنة امر يقتصر على الاطلاع عليها فقط.

وقال النائب عن كتلة امتداد النيابية حيدر حبيب في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الحكومة الان ليس من صلاحياتها ارسال الموازنة العامة لعام 2022"، مبينا أن "الموازنة هي الرؤية المالية والاقتصادية للحكومة المقبلة".

وأشار الى أن "بعض النواب طالبوا وزير المالية بالاسراع في ارسال الموازنة الى مجلس النواب، لكن ليس للتصويت عليها او مناقشتها وإنما للاطلاع فقط".

وأضاف أن "ارسال الموازنة، بشكل غير رسمي، للاطلاع عليها من قبل اعضاء البرلمان سيساعد بتسريع عملية التصويت عليها، حال تشكيل الحكومة المقبلة والاتفاق على تعديلاتها".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، قد اصدر في وقت سابق، توجيها بشأن الموازنة الاتحادية للعام 2022.وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنَّ "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجَّه الأمانة العامة لمجلس النواب بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإرسال الموازنة الاتحادية للعام 2022".

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