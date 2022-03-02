الحشد الشعبي يغلق مقراً ’وهمياً’ قرب بحيرة الرزازة (صور)

2022/03/02 | 18:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، مقراً "وهمياً" يدعي الانتساب للحشد الشعبي في محافظة كربلاء.

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وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (2 آذار 2022)، إنه "جرت عملية ضبط المقر وإغلاقه من قبل مكتب كربلاء للمديرية العامة للأمن والانضباط بالتنسيق مع قيادة عمليات كربلاء".

وأكد البيان أنه "تمت مصادرة محتويات المقر الكائن قرب بحيرة الرزازة".

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة، إغلاق مكتب وهمي في كربلاء، يقوم بعمليات نصب واحتيال المواطنين بغية تعيينهم في الهيئة.

وذكر بيان لإعلام الهيئة تلقى "ناس"، (26 شباط 2022)، أن "المديرية العامة للأمن والانضباط في الحشد الشعبي تغلق مكتبا وهميا في كربلاء، حيث يقوم بعمليات نصب واحتيال عبر أخذ مبالغ مالية من المواطنين بغية تعيينهم في هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف، أنه "تم مصادرة جميع الملفات الموجودة والخاصة بالتعيينات الوهمية".

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