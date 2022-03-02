الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 22 ضابطا بيلاروسيا برتبة كولونيل

2022/03/02 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرض الاتحاد الأوروبي ،اليوم الأربعاء، عقوبات على 22 من كبار الضباط العسكريين البيلاروسيين، على خلفية دور مينسك في مساعدة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأدرجت أسماء ستة جنرالات و16 ضابطا برتبة كولونيل، في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لإن “بيلاروس تشارك في غزو روسي لا مبرر له ضد أوكرانيا، بإتاحتها العدوان العسكري من أراضيها”، حسبما جاء في اللائحة الرسمية للعقوبات.

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول التكتل الأوروبي وتجميد أصول.

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