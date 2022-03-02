2022/03/02 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ،اليوم الأربعاء، ان لا مأمن ولا ملجأ من الاطماع الخارجية القائمة إلا بامتلاك مؤسسة أمنية قوية.

كما ودعا الزاملي، الجهات المعنية إلى ضرورة الإسراع بتسليح المؤسسة العسكرية وتجهيزها بأحدث الأسلحة وبما يمكن العراق من حماية أمنه ومصالحه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الزاملي: تسليح المؤسسة العسكرية وتجهيزها مهم للغاية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الزاملي: تسليح المؤسسة العسكرية وتجهيزها مهم للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).