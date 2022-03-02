الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى

2022/03/02 | 18:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ،اليوم الأربعاء، من القاء القبض على ثلاثة إرهابيين في سهل نينوى.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها: أنه “بناءً على معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16، تمكنت مفارز الشعبة بالتعاون مع فوج مغاوير قيادة عمليات نينوى الثالث من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين في سيطرة الشهيد سبهان بسهل نينوى”.

وأضاف أن “المقبوض عليهم من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب، وبعد اكمال الاجراءات الاصولية بحقهم تم تسليمهم لجهة الطلب”.

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