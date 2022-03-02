الأندية العراقية في مرمى العقوبات

2022/03/02 | 18:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن عدداً من الاندية العراقية باتت مهددة بعقوبات بسبب عدم سداد مستحقات لاعبيها.وقال المتحدث باسم اتحاد الكرة احمد الموسوي لـ”ايرث نيوز” إن “اتحاد الكرة تلقى اشعاراً من الاتحاد الآسيوي يضم شكاوى على 7 اندية من دوري الكرة الممتاز”.واوضح أن “الشكاوى جاءت بسبب عدم تسديد مستحقات اللاعبين […]

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