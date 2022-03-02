اقتصادي: العراق غير قادر على الاستفادة من زيادة انتاج أوبك لسببين

2022/03/02 | 18:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي الاربعاء، أن العراق لن يستطيع الاستفادة من قرار أوبك الخاص بزيادة انتاج النفط، بسبب توقف حقلين نفطيين في ذي قار والبصرة.وقال المرسومي، في منشور على الفيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “قرار اوبك+ بالابقاء على الزيادات الشهرية البالغة 400 الف برميل يوميا رفعت حصة العراق الانتاجية الى 4.414 […]

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