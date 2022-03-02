ائتلاف المالكي يحدد موقفه من اعادة سعر صرف الدولار الى 128 الف دينار - عاجل

2022/03/02 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جدد المتحدث بأسم دولة القانون النائب، الاربعاء، بهاء النوري تأكيد ائتلافه على المطالبة بارجاع سعر الدولار الى ماكان عليه.

وقال النوري في حديث لـ(بغداد اليوم ) إن "ائتلاف وكتلة النهج الوطني لم يصوتوا سابقا أثناء الموافقة على عملية رفع الدولار واليوم نطالب بإعادته ليس بشكل تدريجي وعليها يجب ان تضع الأمر ضمن برنامجها الحكومي ليتم تنفيذ الأمر دون مماطلة".

وطالب النوري بـ"زيادة المبالغ المخصصة للرعاية الاجتماعية كون تلك التخصيصات هي على تماس مع المواطن وعليه معالجات تبدأ من مسألة دعم العوائل الفقيرة وأن لاتقتصر عملية زيادة التخصيصات لبعض الشرائح دون المماطلة بأعادة سعر الصرف لما كان عليه".

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