2022/03/02 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يلوح لفرض حظر على النفط والغاز الروسيين

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