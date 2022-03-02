اخطر من حرب داعش.. الحشد يحذر من

2022/03/02 | 18:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىحذر الحشد الشعبي محور ديالى، اليوم الأربعاء، من جفاف وانحسار للمياه في حاوي العظيم الرابط بين ديالى وصلاح الدين، مبينا انه اخطر من حرب داعش.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "الاسابيع الماضية شهد حاوي العظيم على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين انحسار غير مسبوق في مياهه على نحو بات يهدد بحدوث كارثة تضرب عشرات القرى الزراعية في الاتجاهين وتحرمهم من مجرى مائي يوفر الشرب والسقي".

واضاف الحسيني، ان "انقطاع مياه الحاوي او انحسارها ستقودنا لمجاعة لقرى تعتمد في مصدر رزقها على الزراعة بالإضافة الى انها ستؤدي الى الغاء خط حماية طبيعي لمنع تسلل داعش عبر الحاوي"، مشيرا الى ان "ديالى امام سيناريو خطير جدا يفوق في خطورته حرب داعش".

ودعا الحسيني الى "اعطاء ملف مياه حاوي العظيم في الاتجاهين الامني والمعيشي اهتمام اكبر من قبل الجهات العليا في بغداد".

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