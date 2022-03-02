صورة.. ضابط في المرور يفرض غرامة بتاريخ غير موجود (29 شباط) !

2022/03/02 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادفي خطوة اثارت السخرية والغرابة، فرض ضابط في المرور غرامية على عجلة مدينة لاحد المواطنين بتاريخ خارج القاموس السنوي بتاريخ 29 شباط.

واظهر وصل مروري حصلت عليه (بغداد اليوم): فرض غرامة مالية من قبل احد ضباط المرور على عجلة مدنية نوع جارجر قدرها 50 الف دينار".

وبين الوصل المروري "فرض الغرامة بتاريخ لاوجود له في 29شباط 2022 والذي لا يأتي الا بعد أربعة أعوام".

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