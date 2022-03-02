بايدن: على زيلينسكي أن يقرر بنفسه ما إذا كان سيبقى في أوكرانيا أم يغادرها

2022/03/02 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي البت فيما إذا كان يفضل البقاء في أوكرانيا أم مغادرتها.وقال بايدن للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن على زيلينسكي أن يغادر أوكرانيا في ظل العملية العسكرية الروسية في هذا البلد: “أعتقد أن اتخاذ القرار يعود إليه.أما نحن فنعمل […]

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