روسيا تحرك “صاروخ الشيطان” ضد اوكرانيا

2022/03/02 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع استمرار الاجتياح الروسي لأوكرانيا يقابله مقاومة باسلة من الأوكرانيين ..



يكبر سقف المخاوف العالمية من لجوء روسيا إلى ترسانتها الفتاكة لحسم المعركة، وإن كان على حساب البشرية أجمع..



فأي الأسلحة الروسية ستضرب أوكرانيا أولاً..



يوم القيامة، أم الشيطان، أم أبو القنابل؟ أم أصناف أخرى لا تزال في جعبة الروس؟

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