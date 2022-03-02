اللجان النياببة.. تسابق نفوذي على السيطرة ونائب جدلي يحذر من

2022/03/02 | 19:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، اليوم الأربعاء، وجود مخاوف من سيطرة جهات متنفذة على اللجان البرلمانية المهمة.

وقال خشان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك تخوفا من سيطرة جهات متنفذة على اللجان البرلمانية المهمة، خلال المرحلة المقبلة، فهذا الامر سوف يقتل الدور الحقيقي للعمل الرقابي وحتى التشريعي، فتشكيل اللجان يحتاج الى عملية مهنية بعيداً المحاصصة والصفقات".

وبين أن "سيطرة جهات متنفذة على عمل اللجان البرلمانية المهمة، يهدف الى جعل البرلمان بلا رقابة حقيقة على عمل مؤسسات الدولة"

وتابع: "خصوصاً ان تلك المؤسسات تسطير عليها نفس الجهات التي تعمل على السيطرة اللجان البرلمانية، فهي تريد ان تعمل بلا رقابة عليها، حتى تمرر ما تريد من مشاريع وصفقات عليها شبهات".

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