الميناء يفقد أربعة لاعبين قبل مواجهة نفط الوسط

2022/03/02 | 19:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلن نادي الميناء الرياضي، غياب أربعة لاعبين عن صفوف فريقه الكروي قبل مواجهة نفط الوسط في دوري الممتاز بكرة القدم.وقال مشرف الفريق جهاد مدلول في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “التحضيرات مستمرة لمواجهة نفط الوسط غداً الخميس على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة الرياضية”.واوضح أن “المباراة ستشهد غياب كل من ناصر محمدوه […]

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