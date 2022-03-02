الميركاتو الصيفي.. برشلونة يحدد 3 أسماء بقائمة الضحايا

2022/03/02 | 19:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يخطط نادي برشلونة الإسباني لتغييرات عديدة في صفوف الفريق بمجرد نهاية الموسم الحالي، لبدء مرحلة جديدة خالية من الشوائب.ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن برشلونة قرر التضحية بثلاثي الدفاع، كليمينت لينجليت، وصامويل أومتيتي، وأوسكار مينجويزا، من أجل ترميم الخط الخلفي له خلال الفترة المقبلة.وأشارت إلى رغبة المدرب الشاب تشافي هيرنانديز في بدء […]

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برشلونة يحدد 3 أسماء بقائمة الضحايا أولاً على الايام نيوز.

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