تحذير من استغلال “داعش” الأزمة السياسية لزيادة خروقاتها الأمنية

2022/03/02 | 19:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر المحلل السياسي صباح العكيلي، الأربعاء، من استغلال عصابات داعش الإرهابية استمرار الانسداد السياسي الحاصل لزيادة الخروقات الأمنية وخاصة في محافظات العراق الغربية.وقال العكيلي لوكالة /المعلومة/، إن “جريمة قتل مواطن عراقي من محافظات الجنوب على طريق الرطبة من قبل عصابات داعش الإرهابية دليل بان هذه المناطق لم يتم تطهيرها بشكل كامل ووجود […]

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