2022/03/02 | 19:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الاربعاء، تعرض موقع شبكة “سي بي اس” cbs الامريكية لاختراق من جانب ” هاكرز ” احتجاجًا على إساءة احد مراسليها للعراق.وأوضح مسؤول الامن السيبراني في المركز “مؤمل احمد شكير، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تم الاختراق لبعض الدومينات الفرعية للوكالة، وكتابة عبارات تشيد بالعراق […]

ظهرت المقالة بعد اساءة احد مراسليها للعراق..



اختراق موقع شبكة cbs الامريكية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اساءة احد مراسليها للعراق.. اختراق موقع شبكة cbs الامريكية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اساءة احد مراسليها للعراق.. اختراق موقع شبكة cbs الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).