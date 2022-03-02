2022/03/02 | 19:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، عن نجاح عمليات الخبازة العامودية للطحين المنتج محلياً لصالح السلة الغذائية والذي تم توزيعه على المواطنين عن طريق وكلاء الوزارة بنسبة 100%.وقالت الوزارة نقلاً عن مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية محمد حنون، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز ان “اجراء عمليات الخبازة الميدانية في المطاحن وبعض […]

ظهرت المقالة الرقابة التجارية تؤكد صلاحية الطحين الموزع ضمن السلة الغذائية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرقابة التجارية تؤكد صلاحية الطحين الموزع ضمن السلة الغذائية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرقابة التجارية تؤكد صلاحية الطحين الموزع ضمن السلة الغذائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).