الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين لشهر آذار

2022/03/02 | 19:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر آذار عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم توزيع المتقاعدين المدني والعسكري، وبإمكان المتقاعدين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه”.

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