صيانة وتاهيل خطوط السكك ضمن محيط السماوة

2022/03/02 | 19:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نظمت شعبة الهندسة المدنية في وزارة النقل/ الشركة العامة لسكك حديد العراق التابعة لمنطقة السماوة، اليوم الاربعاء، حملاتها المستمرة بصيانة وتاهيل خطوط السكة الرئيسية والفرعية لتامين سرعة مرور قطارات النفط الاسود ضمن محيط المنطقة.وذكر اعلام الشركة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك بعد تأكيدات وزير النقل الكابتن ناصر حسين […]

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