بيرقدار.. قصة طائرة تركيا المسيّرة ذراع أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية

2022/03/02 | 19:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الأوكراني مسؤوليته عن هجمات ناجحة لطائرات بدون طيار تركية الصنع ضد القوات الروسية.

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