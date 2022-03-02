الشرطة تعلن اعتقال سارق الدراجات النارية في العمارة

2022/03/02 | 19:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ المتهم 20 عملية سرقة في العمارة

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الأربعاء، اعتقال متهم بسرقة الدراجات النارية في مناطق متفرقة من مدينة العمارة.

وذكر بيان للمديرية، أنّ "مفارز شعبة مكافحة سرقة السيارات تمكنت من القبض على أحد المتهمين وبحوزته دراجة نارية في إحدى مناطق محافظة ميسان".

وأضاف البيان، أنّ "المتهم اعترف خلال التحقيق بتنفيذ 20 عملية سرقة للدراجات النارية بالاشتراك مع مجموعته الإجرامية، في مناطق متفرقة من محافظة ميسان"، مشيرًا إلى "تصديق اعترافات المتهم قضائيًا وتسليمه إلى العدالة".

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