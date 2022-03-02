بعد اساءة احد مراسليها للعراق.. اختراق احد اهم شبكات التلفزيون الامريكية

2022/03/02 | 20:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الاربعاء، تعرض موقع شبكة “سي بي اس” cbs الامريكية لاختراق من جانب ” هاكرز ” احتجاجًا على إساءة احد مراسليها للعراق.وأوضح مسؤول الامن السيبراني في المركز، مؤمل احمد شكير، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تم الاختراق لبعض الدومينات الفرعية للوكالة، وكتابة عبارات تشيد بالعراق وحضارته: […]

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اختراق احد اهم شبكات التلفزيون الامريكية أولاً على الايام نيوز.

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