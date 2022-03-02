2022/03/02 | 20:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pW3Pk6FIxh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يدخل حرب روسيا مرغما بخسائر تهدد اقتصاد بغداد | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يدخل حرب روسيا مرغما بخسائر تهدد اقتصاد بغداد | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).