2022/03/02 | 20:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gf-Hf8br02k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلال لقاءات منفردة مع مساعد الرئيس الإيراني رئاسات العراق تؤكد عمق العلاقات بين بغداد وطهران| نشرة 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلال لقاءات منفردة مع مساعد الرئيس الإيراني رئاسات العراق تؤكد عمق العلاقات بين بغداد وطهران| نشرة 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).