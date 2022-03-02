الإخوة كارامازوف (1)، دوستويفسكي - محمد زكريا توفيق

2022/03/02 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق من هو فيودور دوستويفسكي:ولد فيودور ميخائيلوفيتش دوستويفسكي في 30 أكتوبر 1821، في مستشفى موسكو للفقراء.



كان الثاني من بين سبعة أطفال، ولدوا لطبيب سابق في الجيش، قتل عام 1839، عندما سكب أقنانه (العبيد الزراعيون) الفودكا في حلقه حتى مات.بعد أن قضى مرحلة تعليم في المدرسة الداخلية في موسكو، مع شقيقه الأكبر ميخائيل، تم قبول فيودور في الأكاديمية العسكريين لتخريج المهندسين، في سانت بطرسبرغ عام ......





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