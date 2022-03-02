النفق - منصور الريكان

2022/03/02 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان (1)في داخلِ النفقْأختارني منْ دونَ خلقِ اللهْوسلـطّ الضوءَ على جبهتي المثخنةِ بالحزنِ والتَعبْوقادَني منْ نفقٍ إلى نفقْأنا الوحيدُ هاهنا ………………كلّمني ودسَّ في جمجمتي الصراعْوقالَ يا تُرى ؟- منْ نزفِ تأريخُك قدْ ……………لكنهُ حاورَني بلهجةِ المُحاربِ القديمْودسَّ في جيوبي الضياعْولفّني بطوقِ منْ حديدْوقال ليْ ……- تموتُ في المساءْ(2)منْ يحفرَ ......





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