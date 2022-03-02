المُقارنة السياسية الخاطئة - محيي الدين محروس

2022/03/02 | 20:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محيي_الدين_محروس يقوم بعض الأشخاص بالمقارنة بين الدعم القوي لأوكرانيا، وبين الدعم الضعيف للحراك السياسي في سوريا ضد النظام! من الضروري التأكيد على الفروقات بين الحَدثين وأهمها: أولاً: مسألة دعم هذه الثورة أو الحراك الشعبي ضذ نظام استبدادي هو موضوع يتعلق بالشؤون الداخلية للبلد.



وعلى الرغم من ذلك، من الضروري هنا التذكير للدعم السياسي لثورات الربيع العربي ..



وحتى في ليبيا الدعم العسكري.



والتذكير بالدع ......





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