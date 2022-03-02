وزير الزراعة يوجه بتذليل العقبات امام منتجي الاسماك

2022/03/02 | 20:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى وزير الزراعة، محمد الخفاجي، اليوم الاربعاء، بعدد من منتجي الاسماك وبضمنهم رؤساء الجمعيات المتخصصة بتربية وإنتاج وتسويق الاسماك، موجها بتذليل عقبات عملهم خدمة للاقتصاد الوطني.واستمع الخفاجي، بحسب بيان للوزارة وتلقته وكالة ايرث نيوز إلى “المشاكل التي يعاني منها المنتجون”، موجها “بتذليلها ومخاطبة الجهات ذات العلاقة لوضع الحلول المناسبة، لدعم المنتج المحلي […]

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