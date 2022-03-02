أسبوع على الغزو.. مسؤولون غربيون يكشفون لـCNN حجم خسائر القوات الروسية والأوكرانية

2022/03/02 | 20:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسرت روسيا ما يقرب من 3٪ إلى 5٪ من دباباتها وطائراتها ومدفعيتها وأصولها العسكرية الأخرى داخل أوكرانيا - مقارنة بخسائر أوكرانيا بنحو 10٪ من قدراتها، وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على أحدث المعلومات الاستخبارية.

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