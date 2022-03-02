النفط: إجراءات جديدة لتفادي أزمة الوقود في كركوك

2022/03/02 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع - مهدي الربحاوي

أعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء، انفراج أزمة الوقود في محافظة كركوك، فيما أكدت وضع إجراءات جديدة لتفادي أخرى مشابهة ومنع تهريب المشتقات النفطية وحصرها بالمحطات الحكومية.

وقال معاون مدير شركة المنتجات النفطية التابعة، للوزارة، عدنان محمد خلف، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "حالة الاختناق الحاصلة في المحطات الحكومية أخذت بالانفراج وهو من ضمن الإجراء الذي عملت عليه شركة المنتوجات النفطية في كركوك، بحصر المشتقات النفطية بالمحطات الحكومية وبعض المحطات المشيدة الملزمة بالتعليمات والمتابعة من هيئة التفتيش في الوزارة للحد من ظاهرة التهريب".

وأضاف، أن "الإدارة الجديدة ومنذ تسلمها العمل أخذت على عاتقها مسؤولية توفير المنتجات النفطية للمواطن بانسيابية عالية ومحاربة المهربين والتجار الذين يسعون إلى خلق أزمة بين الحين والآخر في المحافظة".

وأشار الى أنه "تم تفعيل الدور الرقابي لمنع تهريب المشتقات النفطية"، لافتا الى أن "من بين الاجراءات المتبعة استحصال موافقة من الجهات العليا لتمديد فترة تجهيز المواطنين بالبطاقة السابقة من مادة النفط الابيض".

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