وزير التعليم يبحث ملف الترقيات العلمية مع الكادر المتقدم في الوزارة

2022/03/02 | 20:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الأربعاء، جاهزية الجامعات واستعدادها للدوام الحضوري الكامل في العام الدراسي القادم 2023/2022.

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وذكر بيان صادر عن الوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار 2022)، أن "عبدالصاحب ترأس اجتماعا لعدد من الملاك المتقدم ضم مستشار الوزارة ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي ومديري دوائر الدراسات والتخطيط والبحث والتطوير والبعثات والعلاقات الثقافية والتعليم الجامعي الأهلي، حيث سلط الضوء على جملة من مشاريع القرارات المتعلقة بالدراسات الأولية والعليا ووجه بمفاتحة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن جاهزية واستعداد الجامعات كافة للدوام الحضوري الكامل في العام الدراسي المقبل مع الإفادة من التقانات التعليمية الحديثة وتوظيفها بالشكل المناسب".

وشدد وزير التعليم على "ضرورة التكامل والتزام السياقات القانونية التي تحددها التشريعات والتعليمات النافذة في معالجة الحالات في الجامعات والكليات الحكومية والأهلية على حد سواء وتكثيف عمل اللجان المختصة في جهاز الاشراف والتقويم العلمي في مجال التقييم الشامل للمؤسسات وأنظمتها الدراسية والبيئة الجامعية ومتعلقاتها من البنى التحتية ومستوى الأداء العلمي والإداري ومتابعة مسار الدراسات المسائية في الجامعات".

وأكد خلال الاجتماع أهمية ملف الترقيات العلمية في الجامعات والكليات الاهلية ومراعاة السياقات العلمية والقانونية في القرارات التي تتخذها مجالس الجامعات بهذا الشأن، وفق البيان.

وختم البيان، "واستعرض المجتمعون عددا من المعطيات الخاصة ببرامج الدراسات العليا وأعداد المتقدمين حاليا وملف الاستحداثات والتوقيتات المناسبة لها فضلا عن تقديم الآراء والمقترحات حول الإطار العام لمسودة الدليل الجديد للجامعات الموصى بها للدراسة خارج العراق والمعايير الأكاديمية المعتمدة في تحديد تلك الجامعات وأسس التصنيف لها على وفق نتائجها في التصنيفات العالمية".

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