وسط تصفيق.. الأمم المتحدة تدعو روسيا للانسحاب

2022/03/02 | 20:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، لصالح قرار يطالب روسيا بالانسحاب "بشكل فوري وغير مشروط" من أوكرانيا.

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