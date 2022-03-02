عوائل السود يسحبون اولادهم من مدارس أمريكية إثر العنصرية والتهديد بالقتل

2022/03/02 | 20:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة ذي نيوز كازيت الامريكية ، الاربعاء، ان العديد من العوائل الامريكية السوداء تشعر بالغضب واضطرت الى سحب اولادها من المدارس في ولاية الينوي بعد ظهور مقاطع فيديو عنصرية تحمل عبارات مثل ، “اقتلوا كل السود وارجع إلى قفصك ، أيها القرد “.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة […]

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