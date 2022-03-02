اتخاذ إجراءات جديدة للقضاء على أزمة الوقود في كركوك

2022/03/02 | 20:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أعلنت وزارة النفط، الاربعاء، انفراج أزمة الوقود في محافظة كركوك، فيما أكدت وضع إجراءات جديدة لتفادي أخرى مشابهة ومنع تهريب المشتقات النفطية وحصرها بالمحطات الحكومية.وقال معاون مدير شركة المنتجات النفطية التابعة، للوزارة، عدنان محمد خلف، لوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “حالة الاختناق الحاصلة في المحطات الحكومية أخذت بالانفراج وهو من ضمن الإجراء […]

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