العمل تعلن اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر اذار مع المكافأة

2022/03/02 | 20:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاربعاء، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر اذار لسنة 2022.وذكر المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، خلود حيران، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، ان “الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق […]

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