العمل تعلن اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر اذار ٢٠٢٢ مع المكافأة

2022/03/02 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهر اذار لسنه ٢٠٢٢ .وذكرت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 2022/3/3 مع مكافأة مقدارها خمسون الف دينار كل …

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