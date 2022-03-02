وزير التعليم يوضح بشأن الدوام الحضوري للكليات

2022/03/02 | 20:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الاربعاء، جاهزية الجامعات واستعدادها للدوام الحضوري الكامل في العام الدراسي القادم 2023/2022.وقال بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزير ترأس اجتماعا لعدد من الملاك المتقدم ضم مستشار الوزارة ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي ومديري دوائر الدراسات والتخطيط والبحث والتطوير والبعثات …

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