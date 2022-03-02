2022/03/02 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي خلال "زلة لسان" بايدن بالحديث عن بوتين، ورد موسكو على كشف فحوى رسالة على هاتف جندي روسي قبل مقتله، وموقف السعودية من تخفيف ارتفاع سعر النفط، ورد مصر على تقارير "إغلاق قناة السويس بوجه السفن الروسية"، وصولا لدور المسيّرات التركية في أزمة أوكرانيا...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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