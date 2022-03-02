العراق يسلم رئاسة مجلس وزراء الداخلية العرب إلى سلطنة عمان

2022/03/02 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعسلم وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، رئاسة مجلس وزراء الداخلية العرب الى وزارة داخلية سلطنة عمان.وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إنه "بعد الإدارة الناجحة لاعمال الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في جمهورية تونس، سلمت وزارة الداخلية متمثلة بالوزير عثمان الغانمي، إدارة أعمال الجلسة التاسعة والثلاثين الى نظيرتها في سلطة عمان".وأضافت، أن "ذلك جاء خلال انطلاق فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الرئيس التونسي قيس بن سعيّد وبحضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة".

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