الدفاع الروسية تعلن حصيلة بضحاياها خلال الحرب القائمة ضد أوكرانيا

2022/03/02 | 20:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، مقتل 498 من جنودها وإصابة 1597، في أوكرانيا.

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وذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، أن "498 جنديا روسيا قتلوا في أوكرانيا وأصيب 1597 منذ بدء العملية العسكرية هناك".

وتلك هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن عدد محدد لضحاياها هناك.

وأضافت الوزارة إن "أكثر من 2870 جنديا أوكرانيا و“قوميين“ قتلوا وأصيب 3700 وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس".

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