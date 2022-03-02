وزير فرنسي: العملات المشفرة ستنضم لقائمة العقوبات الروسية

2022/03/02 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، الأربعاء، أن العملات المشفرة ستضاف إلى قائمة العقوبات المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب اجتياحها أوكرانيا.

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