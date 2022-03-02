عشائر ديالى تنتقد لقاءات الحلبوسي في انقرة وتعدها تدخلا في المشهد العراقي

2022/03/02 | 20:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… انتقد عضو رابطة عشائر ديالى جمال عبد الحسن، الاربعاء، لقاءات الحلبوسي في انقرة، معتبرا إياها تدخلا في المشهد العراقي.وقال عبد الحسن في حديث لـ/ المعلومة/، ان “لقاءات الحلبوسي في انقرة اثارت انتقادات شعبية واسعة لانها تعطي مبرر لتدخل دول اخرى في الشان الداخلي وهذا الامر مرفوض حملة وتفصيلا كما انها اشارت الى […]

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