ما حقيقة حصول دولة القانون على مقعد برلماني في ديالى

2022/03/02 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر سياسي مطلع، الاربعاء، عن حقيقة حصول ائتلاف دولة القانون على مقعد في ديالى.وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خلال الساعات الماضية انباء غير دقيقة تتحدث عن حصول مرشح ائتلاف دولة القانون في الدائرة الانتخابية الثانية تركي العتبي وهي( المقدادية- بلدروز) على مقعد نيابي بعد تعذر النائب ناهدة الدايني على الاستمرار في اداء واجباتها بسبب مرض الم بها".واضاف المصدر، ان "الدايني بالفعل تعرضت الى وعكة صحية مؤخرا لكنها تستعيد عافيتها والتقت اليوم بوفد نيابي من ديالى لمناقشة الاوضاع الحالية بالاضافة الى انها ادت القسم في الجلسة الاولى للمجلس".واشار الى ان" الدايني في وضع صحي جيد حاليا وانباء تبوء العتبي لمقعدها غير دقيق".وتنتمي ناهدة الدايني الى تحالف العزم برئاسة الخنجر وهي نائبة عن ديالى للدورة النيابية الثلاثة على التوالي.

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