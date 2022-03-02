قنصلية العراق في المملكة المتحدة تعتذر: لن نستقبل مراجعين غداً

2022/03/02 | 21:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن القسم القنصلي في سفارة جمهورية العراق بالمملكة المتحدة، اليوم الاربعاء، اعتذاره عن استقال المراجعين يوم غد الخميس.وقال القسم القنصلي في بيان تلقت “ايرث نيوز” نسخة منه، إنه “يعتذر عن استقبال المراجعين يوم غد الخميس 3/3/2022 وذلك بسبب الاضراب الذي ستشهده العاصمة لندن في قطاع النقل، الامر الذي يتعذر معه وصول المراجعين […]

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